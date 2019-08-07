РИАМО - 7 авг. У жителя Балашихи угнали автомобиль Mitsubishi Outlander за 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

46-летний владелец машины обратился в дежурную часть 6 августа.

«Автомобиль угнали в период с 23:48 5 августа до 11:00 6 августа в Балашихе от дома на улице Твардовского», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.