РИАМО - 7 авг. У жителя Балашихи угнали автомобиль Mitsubishi Outlander за 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
46-летний владелец машины обратился в дежурную часть 6 августа.
«Автомобиль угнали в период с 23:48 5 августа до 11:00 6 августа в Балашихе от дома на улице Твардовского», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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