РИАМО - 7 авг. В отделениях «Почты России» в столице и по всему Подмосковью предоставят широкий выбор школьных принадлежностей для тех, кто живет далеко от точек продажи канцелярских товаров, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

Их будут продавать до 30 сентября во всех отделениях «Почты России» Московского региона в рамках акции «Снова в школу». Посетители почтовых отделений могут приобрести ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и другие предметы, необходимые ученикам.

«Акция «Снова в школу» проводится уже в четвертый раз. В это время «Почта России» специально для школьников и их родителей расширяет ассортимент, предлагая канцелярские товары с лучшим соотношением цены и качества. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам», — говорится в сообщении.

По словам директора филиала макрорегиона Москва Почты России Дмитрия Адушева, из-за отдаления некоторых населенных пунктов от магазинов, где продаются товары для школы, их покупку гораздо легче совершить на почте.

В отделениях почтовой связи, имеющих выделенные зоны розничной торговли, дополнительно установлены специальные стенды для продажи школьных товаров, где родители и дети могут сами выбрать все, что нужно к началу учебного года.

«Клиенты могут оплатить понравившиеся товары через кассу, установленную прямо в зоне розничной торговли, что позволяет сократить время обслуживания. Хочу также напомнить, что в отделениях связи широко представлена и книжная продукция», — рассказал Адушев.

Литература представлена там в широком ассортименте для читателей всех возрастов: и детская, и классическая, и современная художественная.