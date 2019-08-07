РИАМО - 7 авг. Перевозчик «Домтрансавто» выплатит семьям погибших в результате наезда автобуса в Долгопрудном компенсацию в размере 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Долгопрудном утром в среду произошло ДТП с участием рейсового автобуса №368, который обслуживает компания «Домтрансавто». Автобус следовал по маршруту «станция Долгопрудная – Москва (метро «Речной вокзал»)». У остановки на Лихачевском шоссе водитель автобуса совершил наезд на пешеходов.

«По предварительным данным, от полученных травм две женщины в возрасте 70-ти лет погибли. Два человека – 53-летний водитель и женщина 60-ти лет – были доставлены в долгопрудненскую городскую больницу. Перевозчик выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей, пострадавшим – по 1 миллиону рублей», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что автобус был технически исправным, 2019 года выпуска. Водитель автобуса прошел предрейсовый контроль – он был здоров и мог выйти в рейс.

По предварительной информации, водителю стало плохо при управлении автобусом. Накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал. Сегодня был первый его рабочий день после выходных, отметил представитель пресс-службы.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются. На месте работают правоохранительные органы.

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