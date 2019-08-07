Около 10:00 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, они скончались.
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Около 10:00 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, они скончались.
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