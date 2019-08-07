РИАМО - 7 авг. В Подмосковье задержали почти 15 тонн кормовой добавки, поставленной из Франции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Оформление 367 единиц добавки было приостановлено 30 июля на СВХ ООО «АТЭК-Премьер». Груз был поставлен напрямую с французского предприятия с товаротранспортной накладной (CMR).

«При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала сертификата качества», — говорится в сообщении.

Специалисты Россельхознадзора взяли пробы кормов для проведения анализа. Только после проверки и предоставления недостающих документов груз был оформлен.