РИАМО - 7 авг. В подмосковном Долгопрудном следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате ДТП с участием рейсового автобуса, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По предварительным данным, 7 августа в городе Долгопрудный городской рейсовый автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего два человека погибли. Следственным отделом по городскому округу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Специалисты осмотрят автобус, запросят информацию о водителе и прохождении им соответствующей проверки перед выходом в рейс. Также будет изучена документация на автобус.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео смертельного ДТП в Долгопрудном>>