РИАМО - 7 авг. Проект капитального ремонта дома на улице Шухова в Даниловском районе Южного административного округа Москвы уже согласован со столичными властями, он предусматривает реставрацию фасада здания, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Дом у Шуховской башни был построен в 1932 году. Это пятиэтажное здание, состоящее из семи подъездов, является ярким примером архитектуры XX века. Возводилось оно по индивидуальному проекту.

«В рамках проекта будет отремонтирован фасад здания. Работы включают в себя замену плитки цоколя, штукатурного слоя фасадов с последующей окраской, ремонт декоративных элементов, обновление покрытия площадок входных групп, демонтаж старых и устройство оконных блоков в местах общего пользования и наружных дверей», - говорится в сообщении.

Капремонт затронет также чердак и подвал, где заменят двери и обновят отделку. Будут отремонтированы внутренние помещения здания, лестницы и лифтовые холлы.

Планируется не только провести косметический ремонт, но и заменить систему центрального отопления, трубопроводы и освещение. Также проект предусматривает восстановительные работы в зонах замены коммуникаций.

Проект капитального ремонта старого здания предусматривает сохранение архитектуры фасадов и внутренней планировки.