РИАМО - 7 авг. В Москве водитель такси похитил свадебные подарки, которые должен был отвезти в гостиницу, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Заявление в полицию поступило 6 августа. Преступление было совершено 31 июля.
«Такси вызвали к банкетному залу в переулке Большой Саввинский для доставки подарков в гостиницу. Однако в гостиницу водитель так и не приехал. На связь он тоже не выходил», — сказал собеседник агентства.
Общий ущерб оценили в 71,4 тысячи рублей.
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