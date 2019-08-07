РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Команда «Мособлпожспас» Балашихи завоевала четвертое место в соревнованиях по пятиборью среди 20 команд поисково-спасательных формирований противопожарно-спасательной службы Московской области, сообщается на странице Балашихинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля по 6 августа команда из спасателей и пожарных Балашихинского территориального управления «Мособлпожспас» принимала участие в соревнованиях по пятиборью среди поисково-спасательных формирований противопожарно-спасательной службы Московской области, которые прошли на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России.

«Условия соревнований с каждым разом усложняются, бороться становится сложнее и сложнее, разница между призовыми местами расходятся всего в несколько баллов, но определенно наши команды приобретают неоценимый опыт для работы в своей повседневной деятельности, и мы заняли достойное четвертое место среди 20 поисково-спасательных отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас»», – сказал спасатель пожарно-спасательной части -201 ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Калмыков.

Он добавил, что соревнования проводились в специально подготовленных зонах («зонах чрезвычайных ситуаций») с многочисленными препятствиями, опасными явлениями и ситуациями, типичными для реальных аварий и катастроф природного и техногенного характера.

Объединенные в тематические этапы соревнования позволили показать и оценить физическую и профессиональную подготовленность спасателей, владение практическими навыками работы с широким спектром аварийно-спасательного инструмента, альпинистским и другим спасательным снаряжением. Соревнования по пятиборью проходят ежегодно на протяжении 9 лет.

«Основная цель соревнований – оценка физической и профессиональной подготовки спасателей: ведение поисково-спасательных работ в условиях ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, ведение поисково спасательных работ в условиях ликвидации ЧС техногенного характера, кросс-эстафета, комбинированные силовые упражнения на перекладине», – заключается в сообщении.