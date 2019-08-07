РИАМО - 7 авг. Известного певца Вилли Токарева похоронят в столице на Троекуровском кладбище, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

Артист умер 4 августа в возрасте 84 лет.

«Токорева похоронят на Троекуровском кладбище», - сказал собеседник агентства.

Вилли Токарев родился в 1934 году в Адыгее. В 70-е годы он по израильской визе перебрался в США на постоянное место жительства. За океаном Токарев подрабатывал таксистом, курьером, а также исполнял песни в ресторанах.

В перестройку Токарев уже собирал залы в СССР и в 90-х стал настоящим символом русского шансона. Три раза он становился победителем премии «Шансон года».

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