РИАМО (КРАСНОГОРК) – 7 авг. Хор «Алые паруса» из подмосковного Красногорска стал золотым медалистом Европейских хоровых игр European Choir Games, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Европейские хоровые игры проходят в шведском Гетеборге. Церемонию награждения провели 6 августа.

«Наш детский хор соревновался со взрослыми хорами в сложной номинации «Духовная музыка с сопровождением». Для этого нового состава хора – это первые международные соревнования. И наши чудесные девочки под руководством талантливого руководителя и дирижера Елены Володиной достойно выступили, представляя нашу страну: золотая медаль!» – отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

В играх приняли участие более 6000 певцов со всего мира. Двенадцать коллективов представляли Россию.

«Алые паруса» в очередной раз подтвердили свой статус: они входят в ТОП-1000 Международной организации INTERKULTUR – 6 место, а среди лучших детских и юношеских хоров в мировом рейтинге Children's and Youth Choirs – почетное второе», – добавляется в сообщении.