РИАМО - 7 авг. Городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» будет разрабатывать проектно-сметную документацию для завершения строительства проблемного объекта в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Шестого августа 2019 года городской застройщик АО «Мосотделстрой №1», который будет достраивать данный объект, подписал договор с ООО «СвязьСтройСервис» на разработку проектно-сметной документации для завершения строительства объекта», – пояснила председатель комитета Анастасия Пятова.

Исходными данными для разработки документации послужит техническое заключение по итогам завершенного в июле обследования состояния конструкций зданий и инженерных сетей.

Согласно «Дорожной карте», ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.

Строительство объекта не ведется с 2013 года. Бывший застройщик ООО «Комземстрой» был ликвидирован по заявлению учредителей при наличии неисполненных обязательств перед гражданами и администрацией Наро-Фоминского района (сейчас территория НАО – ред).