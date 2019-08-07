РИАМО - 7 авг. В столице до 9 августа продлили «желтый» уровень погодной опасности, в городе ожидается сильный ветер и дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Дождь и ветер в столице прогнозируют с 21:00 8 августа до 09:00 9 августа.

В остальных областях ЦФО, в том числе в Подмосковье, предупреждение о погодной опасности на указанный период времени пока не требуется.

В Московской области «желтый» уровень объявлен до 21:00 8 августа из-за грозы.

Всю текущую неделю в Москве и области ожидаются дожди, они будут разной интенсивности и продолжительности.

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