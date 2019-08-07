РИАМО - 7 авг. Водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек в Дмитровском округе, они получили травмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На 59-м километре автодороги А-104 (Дмитровский городской округ) автомобиль марки Peugeot совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП травмы получили две несовершеннолетние девочки. По данному факту проводится проверка. Водитель с места происшествия не скрывался», – говорится в сообщении.