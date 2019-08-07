РИАМО – 7 авг. В подмосковном Дзержинском девушка спасла жизнь пожилой женщине, у которой произошел инсульт на улице, сообщила «РИАМО в Люберцах» внучка пенсионерки Елизавета Шипилова.

«Мы шли с моей бабушкой Валентиной Николаевной по улице в Дзержинском, и внезапно ей стало плохо, она упала на асфальт. Я растерялась и не знала, что делать. Мимо проезжала девушка по имени Надежда, она сдала назад, вышла из автомобиля, помогла поднять бабушку и довезла ее до больницы! Огромное ей спасибо, если бы не она, я не знаю, что бы было, так как у бабушки произошел инсульт», – сказала Шипилова.

По ее словам, Надежда недавно родила, но это не помешало ей остановиться и помочь. Сейчас Валентина Николаевна находится на лечении в Дзержинской городской больнице, ей уже лучше.

«Человек с большим сердцем. Могла просто проехать мимо, но не осталась безразличной», – заключила Шипилова.