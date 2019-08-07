РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В подмосковных Люберцах жители с детьми могут посетить творческую мастерскую в Малаховском парке, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«Девятого августа в 12:00 Малаховский парк культуры и отдыха приглашает ребятишек и их родителей принять участие в творческой мастерской на природе, в программе «Бабочка – красавица», – говорится в сообщении.

Детишки смогут сделать аппликацию, порисовать, полепить, и создать яркий летний коллаж с замечательными цветами и бабочками.

Мероприятие пройдет по адресу: Театральный проезд, дом 1.