РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. В промзоне деревни Мотяково Люберец выявили факт сжигания отходов, в отношении нарушителя составили протокол, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга.

Накануне администрация Люберец совместно с представителями министерства экологии и природопользования Московской области провели рейд по промзоне Кореневского форта в деревне Мотяково.

«На одном земельном участке было зафиксировано сжигание строительных отходов открытым способом. Для разбирательства был вызван собственник земельного участка. Очаг возгорания ликвидирован», – говорится в сообщении.

В отношении собственника земельного участка составили протокол об административном правонарушении, его оштрафуют.