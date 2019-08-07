РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 авг. Котельная в Королеве после реконструкции будет работать в автоматическом режиме, она сама будет регулировать подачу тепла в дома, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

В городе уже полностью завершили работы по профилактическому ремонту восьми котельных: «Текстильщик», «Новые Подлипки», «Бурковская», «Дзержинского 11Б», Котельная 3, 3А (микрорайон Юбилейный), ТЭЦ и Промкотельная ПАО «РКК «Энергия», Котельная «КТРВ». Также отремонтировали и 25 центральных тепловых пунктов. Работы продолжаются.

«Котельная №2 в Юбилейном была всегда очень проблематичной, и жители микрорайона недополучали как горячей воды, так и отопления. Данная котельная была включена в план полной реконструкции. В настоящее время идет установка новых более экономичных горелок. Котельная работает полностью в автоматическом режиме», – написал Ходырев.

В реконструированной котельной используется погодозависимая автоматика, которая сама регулирует подачу тепла в дома в зависимости от температуры на улице. Такая система позволяет избежать ситуаций, когда в квартирах слишком жарко или слишком холодно, и экономит средства горожан. Котельная обеспечивает теплом 46 домов, в том числе комплекс «Лесная корона».