РИАМО - 7 авг. Краеведческий конкурс «Мой родной химкомбинат» стартовал в Воскресенске, в нем могут поучаствовать юные художники, писатели и фотографы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Воскресенские минеральные удобрения».

Организаторы конкурса — АО «Воскресенские минеральные удобрения» и городская газета «Куйбышевец». Цель – познакомить людей с градообразующим предприятием Воскресенска.

«Конкурс проводится в двух номинациях: личная история «Судьба моя – Воскресенск» и детский рисунок «Воскресенск – это наша земля». В рамках первой номинации от участников ждут увлекательные рассказы о членах своей семьи, работающих или когда-то трудившихся на предприятии, романтические истории знакомства со своей второй половинкой на химкомбинате, интересные зарисовки и сюжеты из жизни завода», — говорится в сообщении.

Работы для первой номинации принимаются в форме эссе, фоторепортажей и видеоинтервью. В номинации «Воскресенск – это наша земля» на конкурс направляются детские рисунки, посвященные не только жизни химкомбината, но и Воскресенска в целом.

Итоги конкурса подведет в сентябре экспертный совет. Победителей наградят ценными призами от АО «Воскресенские минеральные удобрения». Кроме того, автору конкурсной работы, набравшей наибольшее количество положительных оценок в социальных сетях, будет вручен приз зрительских симпатий. Онлайн-голосование в этой специальной номинации продлится с 15 августа по 1 сентября 2019 года.

«Задача этого конкурса — напомнить жителям Воскресенска о том, что наш город «вырос» из химкомбината и связан с ним единой судьбой. Почти в каждой воскресенской семье есть те, кто работал или продолжает трудиться на предприятии. Каждый из этих людей хранит в памяти уникальные воспоминания о жизни химкомбината», — рассказал редактор газеты «Куйбышевец» Олег Шилов.