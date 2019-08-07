РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Жителям Балашихи в ходе обучающего семинара «PRO ЖКХ» рассказали о порядке проведения капитального ремонта, обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выборе совета многоквартирного дома, сообщается в Instagram-аккаунте управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи.

Во вторник в микрорайоне Железнодорожный заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты Подмосковья Лариса Зверева провела семинар «Pro ЖКХ».

«На обучающем семинаре с жителями обсудили порядок проведения капитального ремонта, новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами и выбор совета многоквартирного дома», – говорится в сообщении.

В завершении семинара, его участники получили брошюры «Все о ЖКХ. Основы жилищно-коммунального хозяйства».