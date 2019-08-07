РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Группа компаний «Союзснаб» в Красногорске начала переносить ароматическое производство в Калужскую область, в сентябре этот процесс планируют завершить, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Одно из крупнейших промышленных предприятий города Красногорска – группа компаний «СОЮЗСНАБ» – в начале 2019 года осуществила частичный перенос участка производства пищевых ароматических компонентов в Калужскую область, а в сентябре 2019 года перенос завершится полностью. Инициатива проводится в рамках проекта увеличения мощностей по выпуску сырья для пищевой промышленности», – говорится в сообщении.

Перенос участка пищевых ароматических компонентов закроет застарелый вопрос, касающийся жалоб жителей города на остаточные запахи производства.

«Несмотря на то, что реализация проекта сократит ряд рабочих мест в Красногорске — ГК «Союзснаб» остается одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей города. В компании продолжит функционировать ряд стратегически важных и экологически чистых производств «СОЮЗСНАБ». Также, в планах развития — расширение других производственных направлений, что в дальнейшем позволит создавать рабочие места для красногорцев», – добавляется в материале.