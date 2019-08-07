РИАМО - 7 авг. В Наро-Фоминском городском округе перед судом предстанут мужчины, обвиняемые в совершении убийства, краж и разбойных нападений, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ), разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ) и краже (часть 3 статьи 158 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, с января по март 2018 года обвиняемые совершили на территории Наро-Фоминского округа серию краж и разбойных нападений на частные домовладения, в ходе которых похищали деньги и ценные вещи.

Общий ущерб от совершенных краж и разбоя составил более 261 тысячи рублей. Одна из потерпевших, оказав грабителям сопротивление, была убита. На стадии предварительного следствия обвиняемые свою вину признали частично и в содеянном раскаялись.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.