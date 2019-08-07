РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Режиссеры заканчивают финальный монтаж фильма «Ильинский рубеж» о подвиге Подольских курсантов, к 23 февраля сделают первую рабочую версию фильма, сообщается на сайте администрации горокруга.

В августе прошлого года на территории усадьбы «Ивановское» в Подольске начались съемки фильма «Ильинский рубеж». Старт 16 августа дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Подольска Николай Пестов. До ноября съемки проходили в Калужской области и завершились снова в усадьбе «Ивановское» 21 ноября. Премьера картины планируется к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. В августе 2019 года в стадии завершения один из самых важных периодов создания картины — монтажный.

«Недавно гендиректор киностудии «Военфильм», генеральный продюсер «Ильинского рубежа» Игорь Угольников принял финальный монтаж фильма. Если 9 августа он примет его уже с окончательными доработками, то начнется работа специалистов по компьютерной графике, музыкальному оформлению, сведению фильма в плане шумовых эффектов, звуку и так далее. Это будет уже финальная часть работы над кинокартиной, и мы ожидаем, что уже к 23 февраля увидим первую рабочую версию фильма. Сейчас Угольников ведет переговоры о дате официальной премьеры, но то, что картина выйдет в широкий прокат 9 Мая 2020 года – это уже точно», – говорится в сообщении.

Фильм «Ильинский рубеж» расскажет о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й Армии задержать фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогли сдержать многократно превышающие силы врага и на 12 дней стали преградой на его пути к Москве. На Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысяч курсантов двух Подольских училищ и их командиры. Большинство из них остались на рубеже навсегда.

Планируются предварительные встречи со СМИ и показ фильма в Подольске. Жители города первыми узнают о том, где и когда они смогут посмотреть премьеру «Ильинского рубежа». Это обязательное условие, которое важно для генерального директора киностудии «Военфильм» Игоря Угольникова.

Около трех месяцев назад композитор Юрий Потеенко приступил к созданию музыки для кинокартины. Она будет разная – тревожная, патетичная, жизнеутверждающая, романтичная, поскольку в «Ильинском рубеже» присутствует и история любви.