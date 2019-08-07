РИАМО - 7 авг. Центробанк обнаружил, что около 50 заемщиков в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) перестали обслуживать свои долги после начала санации, пишет в среду газета «Ведомости».

«Около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

Он добавил, что гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка – по совместительству. В помещении МИнБа нашли сервер этой компании.

По словам зампреда, заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке. По информации ЦБ, дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 миллиарда рублей, около 80 миллиардов рублей приходится именно на этих заемщиков.

ЦБ забрал банк на санацию в январе и вложил в капитал 129 миллиардов рублей.