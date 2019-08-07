РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живой 89-летнюю Виолетту Кузнецову (Нарскую), пропавшую более суток назад в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Кузнецовой (Нарской) не было известно с 5 августа. Она ушла в лес и не вернулась. Волонтеры выезжали на поиски женщины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найдена 6 августа. Жива», – говорится в сообщении.