РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живой 89-летнюю Виолетту Кузнецову (Нарскую), пропавшую более суток назад в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Местонахождение Кузнецовой (Нарской) не было известно с 5 августа. Она ушла в лес и не вернулась. Волонтеры выезжали на поиски женщины, расклеивали ориентировки в Балашихе.
«Найдена 6 августа. Жива», – говорится в сообщении.
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