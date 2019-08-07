РИАМО - 7 авг. Москвичи возлагают цветы около главного входа в Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на Петровке в память о фэшн-директоре магазина Алле Вербер, передает в среду корреспондент РИАМО.

Несколько десятков роз появились у главного входа в ЦУМ утром в среду.

О смерти Аллы Вербер накануне сообщили СМИ, впоследствии эту информацию подтвердили в ЦУМе. Вербер умерла на 62-м году жизни в Италии. Причиной смерти мог стать инфаркт.

Она родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа начала работать в 2003 году. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных женщин в мире моды.

Соболезнования в связи со смертью Вербер выразили журналистка Ксения Собчак, шоумен Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, историк моды Александр Васильев и многие другие отечественные и зарубежные звезды.

В своем Instagram Филипп Киркоров ранее выложил одну из последних прижизненных фотографий Аллы Вербер. Снимок был сделан несколько дней назад в Бодруме на празднике у Игоря Крутого. На фото Алла Вербер улыбается и выглядит счастливой.