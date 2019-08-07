РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. В Малоярославецком районе Калужской области планируют создать мемориал в память о Подольских курсантах, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители администрации Малоярославецкого района Калужского района, депутаты и общественники обсудили создание мемориального комплекса в селе Ильинском в память погибших на этой земле подольских курсантов.

«Данный комплекс должен стать мемориалом даже не общероссийского, а международного уровня, ведь в ряды подольских курсантов были призваны молодые ребята из 22 областей России и 10 союзных республик», – сказал председатель совета Благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый.

Также участники встречи обсудили возможность установки памятника возле знаменитого Алешкина ДОТа. Проект памятника под названием «Воинам, погибшим в боях за Родину, и их женам, свято хранившим любовь до последних дней жизни» создал подольский скульптор Виктор Михайлов. По его мнению, любовь и верность смогут остановить любое зло.