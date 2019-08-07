РИАМО - 7 авг. На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представят экологически чистый и почти бесшумный пилотируемый самолет на водородной тяге, пишет в среду газета «Известия».

«Водородную начинку «упаковали» в корпус небольшого двухместного самолета российского производства «Сигма-4». Силовая установка занимает место пассажира. Размах крыльев самолета составляет 9,8 метра при длине в 6,2 метра, взлетная масса – 600 килограммов, мощность — 75 киловатт, дальность полета – до 300 километров», – говорится в материале.

Водород в двигателе воздушного судна не сжигается, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом. Таким образом он дает электричество для вращения винтов. При этом в атмосферу выделяется водяной пар, а не выхлопные газы. Энергоэффективность водородной установки в 2,8 раза выше, чем при сжигании керосина, отмечают разработчики.

Самолет пригодится в сельском хозяйстве, санавиации, а также в качестве аэротакси. Созданные для авиации водородные топливные элементы или их модификации применимы для любых других видов транспорта: от кораблей и вездеходов до массовых автомобилей и бытовой техники, включая гаджеты.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.