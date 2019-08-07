РИАМО – 7 авг. Советский актер театра и кино Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, его госпитализировали неделю назад, сообщает Федеральное агентство новостей.

О госпитализации актера рассказала его жена Ольга Остроумова.

«По словам Остроумовой, состояние артиста оценивается как удовлетворительное. Врачи внимательно следят за здоровьем 83-летнего актера», — говорится в сообщении.

Валентин Гафт — заслуженный артист РСФСР. Он снимался в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».