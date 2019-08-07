РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. На территории подмосковного Подольска отремонтировали более 1 100 ям по более чем 220 адресам, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На территории Подольска продолжаются работы по ямочному ремонту на муниципальных внутридворовых территориях и проездах. В настоящее время отремонтировали более 1100 ям по более чем 220 адресам во всех микрорайонах округа и районах горокруга», – говорится в сообщении.

На текущий момент дорожники работают над устранением 183 ям по 33 адресам во дворах по улицам Большая Серпуховская, Высотная, Кирова, Гайдара, Маштакова, Литейная, Подольских курсантов, Свердлова, Народная, Красногвардейскому бульвару, Южному переулку и другим. Регистрация и оцифровка ям проводятся с применением мобильной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Система позволяет контролировать ход ремонтных работ и выдерживать сроки оперативного устранения недостатков.

С применением СКПДИ в 2019 году зарегистрировали 2 277 ям на дорогах местного значения общей площадью порядка 7 100 квадратных метров. На автомобильных дорогах регионального значения в Подольске зарегистрировали около 2500 ям. На сегодняшний день больший объем работ уже выполнен.