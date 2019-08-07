РИАМО - 7 авг. Два человека погибли под колесами автобуса в подмосковном Долгопрудном, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер областного ГУ МВД РФ.

«Около 10:00 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, они погибли», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дальнейшая информация уточняется. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

По данным СМИ, водителю автобуса стало плохо за рулем.

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