РИАМО - 7 авг. В подмосковном Дзержинском 10 августа состоится День физкультурника, в его рамках пройдут турниры и выполнение нормативов ГТО, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Приглашаем всех на День физкультурника, который пройдет 10 августа на стадионе «Орбита». Начало в 12:00», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также пройдут соревнования по гиревому спорту, легкой атлетике, функциональному многоборью.

Кроме того, будут работать площадки для стритбола, волейбола, воркаута и армлифтинга. Состоится открытая тренировка по единоборствам, пройдут показательные выступления городских спортсменов отделения тяжелой атлетики. Также состоятся товарищеские футбольные матчи.

Стадион «Орбита» находится по адресу: Дзержинский, улица Спортивная, дом №3Б.

День физкультурника отмечается каждую вторую субботу августа с 1961 года. Праздник получил широкое распространение в первые десятилетия советской власти благодаря внедрению лозунга «В здоровом теле – здоровый дух».