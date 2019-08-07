РИАМО - 7 авг. По данным на июль текущего года, форма и канцелярские товары для школьников в Москве подорожали на 6% по сравнению с прошлым годом, средний чек на полный комплект теперь составляет порядка 15 тысяч рублей, передает газета «Известия».

Затраты родителей на одежду и письменные принадлежности выросли, а на обувь и школьные рюкзаки, напротив, сократились. По словам экспертов, чтобы сэкономить, родители все чаще делают заказы в интернет-магазинах, а школьную форму покупают на ярмарках или заказывают в ателье. Столичный средний чек на эти товары оказался на 40% выше среднероссийского.

«Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал данные о продажах товаров для школьников, поступившие от более чем 800 тысяч онлайн-касс в стране. Выяснилось, что средний чек на школьный набор (в целом по России — ред.) в июле 2019-го составил чуть более 10,7 тысячи рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Стандартный набор вещей, необходимый столичному школьнику, выглядит так: кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа.

Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тысячи рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тысячи рублей - рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%.

Средний чек на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018. Стоимость пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров — 645 рублей (плюс 3%).

Зато средний чек на детские кроссовки, напротив, снизился по сравнению с 2018 на 6,5% – до 1,7 тысячи рублей, рюкзаки подешевели на 2% — до 1,7 тысячи рублей. Затраты на туфли и ботинки сократились на 13% — до 1,3 тысячи рублей.

Средняя стоимость настольной лампы составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. В этой группе товаров россияне предпочитали покупать более дешевую продукцию по сравнению со средними значениями на рынке.

Заметно взлетела популярность интернет-магазинов из-за желания родителей сэкономить свое время и подобрать готовые решения. Эту информацию подтвердили в пресс-службе крупнейшего интернет-магазина Wildberries.

«В июле 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи дневников в интернет-магазине выросли на 94%, учебников - на 172%, ранцев – на 210%, канцелярских наборов — на 244%», — говорится в сообщении.

На фоне подорожания школьных товаров выявили негативную тенденцию к покупке в нецивилизованной рознице. Это особенно распространено в регионах с невысоким уровнем жизни. По словам президента ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, одеваясь в таких местах, родитель рискует нарядить свое дитя в «скафандр».

«При ее производстве могли не соблюдаться нормативы по воздухонепроницаемости и гигроскопичности», — отметила она.

В качестве экономии родители предпочитают покупать меньше сменных комплектов, выбирая что-то одно: либо школьная форма, либо юбка и блузка. Также они стали активнее шить одежду для детей в ателье.