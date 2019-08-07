РИАМО - 7 авг. Глава Ленинского района Валерий Венцаль проинспектировал благоустройство дворовый территорий по улице Школьная в Видном, местные жители во время встречи подарили ему торт, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Неожиданностью для главы муниципалитета стало то, когда вместо множества вопросов про ЖКХ, школы, детсады, и вообще про жизнь жители в знак благодарности подарили ему торт», — говорится в сообщении.

Медовик испекли специально к его приходу и вручили всем двором.

«Для власти важно получать обратно позитивный отклик. Это значит, мы идем в правильном направлении, это значит, что люди объединены общей идеей и готовы к взаимодействию», - написал глава муниципалитета в своих социальных сетях.

Всего в этом году на территории Ленинского городского округа благоустроят 15 дворовых территории. Благоустройство охватит около 10 тысяч жителей муниципалитета. Все работы планируется завершить до 1 сентября.