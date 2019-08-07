РИАМО - 7 авг. В Электрогорске на Теплых озерах прошел большой городской субботник, берег очистили от мусора и камышей, воду — от водорослей и тины, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По вопросу состояния озер к главе города Денису Семенову регулярно поступает большое количество обращений. В субботнике участвовали коллективы администрации, управляющей компании «Элинком», МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство», депутаты, спортсмены, общественники и неравнодушные жители города.

«Выполнен огромный объем работ: окос травы и камыша, вырубка поросли и мелколесья, очистка прибрежной зоны и поверхности водоемов от водорослей, тины и мусора. Это уникальный природный уголок, с которого началась история поселка Электропередача (ныне город Электрогорск), а также очень живописное место для проведения фотосессий», — говорится в сообщении.

Теплые озера — отличное место для прогулок, отдыха и наблюдения за плавающими в водоеме птицами.