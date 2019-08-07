РИАМО - 7 авг. В 16 дворах городского округа Щелково завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, на 20 участках благоустройство продолжается, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На территории муниципалитета продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках программы установлено шесть детских игровых комплексов. Новые площадки появились во Фрянове, Щелкове и поселке Литвиново. Пять площадок строится по губернаторской программе», – говорится в сообщении.

В муниципалитете появятся тематические комплексы: в поселке Литвиново, дом 1 – (замок); деревне Протасово – (спорт); городе Щелково, Пролетарский проспект, аллея у «Глобуса» (замок) и на улице Космодемьянская, дом 17/4 (космос); в поселке Фряново, улица Текстильщиков, 8, 11, 12 (транспорт).

По ряду дворовых территорий пришлось сократить перечень запланированных работ – решается вопрос по их переносу на следующий год.

Всего в этом году на территории городского округа Щелково благоустроят 44 дворовые территории. Работы планируется завершить до конца сентября.