РИАМО - 7 авг. В рамках масштабной реконструкции улицы Спортивной в Лыткарине будут проведены мероприятия по художественной реставрации мемориала «Звезда израненная», кроме того, на постамент нанесут свыше 300 имен местных жителей-участников Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Как уточняется в материале, памятник станет более открытым к пешеходной зоне: будут демонтированы ограждающие платформу конструкции, а сам монумент будет бережно перенесен на новый постамент без ограждений.

«Новая платформа округлой формы будет оснащена подсветкой в ночное время. Также планируется обновить и мемориальную таблицу с именами жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. К ранее известным именам героев будут добавлены новые, ставшие известными в результате исторических исследований», – сообщила начальник городского управления архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики Евгения Печурко.

Работа по поиску жителей Лыткарина, павших в годы войны, ведется на постоянной основе. Изначально на постаменте было увековечено чуть более 100 имен и фамилий. Благодаря исследовательской работе перечень увеличен до 420.

«В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Лыткаринский историко-краеведческий музей провел большую работу по уточнению списков погибших в годы войны лыткаринцев. В своих исследованиях сотрудники музея изучали и сопоставляли открытые источники и базы данных, в том числе Центрального архива министерства обороны Российской Федерации, военных комиссариатов Московской области. Часть информации стала известна благодаря работе поисковых отрядов, некоторые данные направляли в музей родственники погибших», – отметил заместитель главы администрации городского округа Лыткарино Антон Уткин.

Перечень имен, которые будут выгравированы на будущем постаменте памятника «Звезда израненная» утвердит состав комиссии по увековечению памяти выдающихся граждан и значимых событий городского округа Лыткарино.