РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В поселке Октябрьский Люберец к 5 сентября появится многофункциональная хоккейная площадка, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду он проинспектировал ход работ многофункциональной площадки в поселке Октябрьский. Площадка расположена по адресу: улица Текстильщиков, дом 2А.

«Мы вошли в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Здесь идет совместное финансирование – муниципалитета и правительства Московской области. На строительство площадки потратили более 9 миллионов рублей. Сейчас идет создание «всепогодной коробки». Здесь можно будет летом играть в волейбол и футбол, а зимой – в хоккей. Работы идут к завершению, площадка будет готова к 3-5 сентября», – сказал глава.

По его словам, на площадке осталось сделать резиновое покрытие.