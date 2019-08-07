РИАМО - 7 авг. Шесть объектов, возведенные в Королеве, Шаховской, Подольске, Клину и Наро-Фоминске, получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь возведенных объектов составляет более 120 тысяч квадратных метров.

«В число указанных объектов вошли жилой дом в Шаховской по улице Базаева, универсальное индустриальное здание №12 логистического промышленного парка «Валищево» и административно-складской комплекс, возведенный в рамках второго этапа в деревне Борисовка в городском округе Подольск», – отмечается в материале.

ЗОСы также выданы заводу «Экстех» по производству изделий для упаковки пищевой продукции в Наро-Фоминском городском округе, центру красоты и здоровья в Королеве и объекту придорожной инфраструктуры в Клину.

«После получения ЗОС, каждый из объектов приступил к подготовке к вводу в эксплуатацию», – подчеркнул начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.