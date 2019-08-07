РИАМО - 7 авг. В Ногинске для туристов и местных жителей будет создана благоустроенная зона отдыха в микрорайоне Глухово в рамках проекта «Троицкая слобода», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Троицкая слобода» – это масштабный проект, к разработке которого уже приступила администрация Богородского округа вместе с заинтересованными лицами. Он охватит микрорайон Глухово: набережнyю Черноголовского пруда, Глуховский парк», – говорится в сообщении.

Будут благоустроены улицы 8-ого марта и Тихая, где находятся здания, представляющие историческую и архитектурную ценность, от храма Матроны Московской на улице Климова до храма Константина Богородского на улице Советской Конституции.

В проекте участвуют неравнодушные люди – депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев, предприниматель Евгений Шаманский.

«Троицкая слобода» станет музейным комплексом, связанным между собой пешеходными зонами. Сейчас этот проект разрабатывается, после чего он будет представлен жителям на обсуждение.