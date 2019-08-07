РИАМО - 7 авг. Фестиваль исторической реконструкции «Ратники Преподобного Сергия» состоится в Сергиево-Посадском городском округе 17 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Администрация округа и агентство исторических проектов «Ратоборцы» приглашает всех на исторический фестиваль «Ратники Преподобного Сергия», посвященный истории объединения русских земель, что послужило одной из важнейших вех в создании Российского государства», – говорится в сообщении.

Значительный вклад в объединение земель внес преподобный Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

Мероприятие состоится вблизи пешеходной зоны «Дорога к Храму». Гости и жители округа услышат древнюю русскую музыку, былины, скоморошины и духовные стихи. Познакомятся с ремеслами, повседневной жизнью бояр, купечества, горожан, отшельников и воинских людей эпохи преподобного Сергия.

На военной площадке будут происходить показательные сражения и конно-трюковое шоу. На детской площадке обучат воинскому делу и наберут младшую дружину, поиграют в старинные подвижные и настольные игры. На разных локациях фестиваля будут проходить концерты аутентичной старинной музыки: гусли, гудок, сопелки и калюки, рожки, бубны и била.

На фестивале оживут картины мирной и военной жизни средневековой Руси. Кульминацией станут показательные сражения варягов и русичей. Время проведения показательных сражений: 14:00-15:00 и 18:00-19:00. Музыкальная программа пройдет с 15:00 до 20:00.