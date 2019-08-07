РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Сотрудники Госавтоинспекции до 11 августа будут контролировать соблюдение водителями пассажирского и грузового транспорта режима труда и отдыха, проверки будут проходить в рамках областного тематического рейда в подмосковном Красногорске, сообщил начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску Олег Инчиков.

В целях снижения аварийности с участием водителей пассажирского и грузового транспорта на территории Московской области, в том числе и в Красногорске до 11 августа будет проводиться оперативно-профилактический рейд «Тахограф».

«Тахограф позволяет водителю и транспортным организациям вести постоянный контроль за соблюдением режима труда и отдыха, превышением скоростного режима, маршрутом движения транспортного средства. Каждые 28 дней транспортные предприятия обязаны выгружать, анализировать и хранить в течении года информацию с карты водителя. В свою очередь водитель обязан перед началом рейса установить свою карту в тахограф для регистрации данных о работе и отдыхе», – пояснил Инчиков.

По его словам, за превышение рабочей смены, как правило это 10 часов, времени управления 9 часов, и ежесменного отдыха 12 часов, водитель и работодатель несут административную ответственность.

«О нарушениях, выявленных в результате проведения административных расследований, инспекторы отделения технического надзора ОГИБДД сообщают в инспекцию по труду», – заключил Инчиков.