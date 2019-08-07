РИАМО – 7 авг. В Москве опробуют автоматическую проверку наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, позже за выявленное отсутствие страхования будут штрафовать, пишет газета «Коммерсант».

Мониторинг совместно проводят ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА). Отмечается, что штрафу будет предшествовать отправка письма от ГИБДД: в ближайшие дни свыше 5 тысяч столичных автомобилистов известят об отсутствии страховки. За последние три месяца на таком проступке поймали 730 тысяч водителей.

«По завершении тестирования нарушителям придет штраф 800 рублей, говорится в письме. Водителю также предлагается позвонить на горячую линию РСА, если допущена ошибка (страховка есть)», — отмечается в материале.

В рамках тестирования системы ЦОДД направляет в ГИБДД данные обо всех зафиксированных на камерах уникальных проездах в конкретный день. Госавтоинспекция дополняет их сведениями о номере кузова, шасси, VIN, другими данными и переправляет этот массив в РСА.

РСА, в свою очередь, используя собственную базу данных, формирует перечень автовладельцев, у которых нет полиса. Список возвращается в ГИБДД, сотрудники которого отправляют информационное письмо водителям с рекомендацией оформить полис.

В полную силу штрафовать автомобилистов начнут тогда, когда ЦОДД, Госавтоинспекции и РСА сделают сервис по обмену данными максимально автоматизированным. Пока неясно, когда это случится.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, отправка писем в рамках пилотного проекта будет полезна для автовладельцев, так как поможет им вовремя убедиться, что у них не поддельный полис ОСАГО – в последнее время участились случаи, когда гражданам по скидке через сомнительные сайты предлагают оформить полис в электронном виде, а в результате он оказывается недействительным.