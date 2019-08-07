РИАМО - 7 авг. До конца нынешнего года на 36 столичных улицах установят уменьшенные дорожные знаки, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД Москвы.
Он отметил, что в этом году уменьшенные знаки уже были установлены в Пречистенском переулке.
«Уменьшенные знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам, также их можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Такие знаки обходятся на 30% дешевле знаков стандартного размера, что позволяет сократить расходы на их установку и обслуживание», - добавил собеседник агентства.
По его словам, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой.
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