РИАМО - 7 авг. До конца нынешнего года на 36 столичных улицах установят уменьшенные дорожные знаки, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД Москвы.

«Мы продолжаем применение уменьшенных дорожных знаков. До конца 2019 года они будут установлены еще не менее чем на 36 улицах столицы, а до конца лета продолжится их массовая установка», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году уменьшенные знаки уже были установлены в Пречистенском переулке.

«Уменьшенные знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам, также их можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Такие знаки обходятся на 30% дешевле знаков стандартного размера, что позволяет сократить расходы на их установку и обслуживание», - добавил собеседник агентства.

По его словам, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой.