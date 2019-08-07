РИАМО - 7 авг. За первое полугодие в Московском областном образовательном проекте «Наука Подмосковья» приняли участие около 120 тысяч обучающихся, из них около 72,5 тысяч – школьники, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Среди лидеров по охвату детей – городские округа Звенигород, Электросталь, Подольск и Зарайск. За это время участниками проекта стали почти 2 тысячи объединений: 864 школы, 852 детских сада и 217 организаций дополнительного образования», – сказала Забралова.

Она добавила, что 5 августа стартовал очередной этап реализации проекта.

«Мы работаем над тем, чтобы в каждом муниципалитете дети получали качественное дополнительное образование. Благодаря реализации данного проекта, уровень занятий в сфере дополнительного образования повысился. В настоящее время руководители детских объединений подают заявки на участие в новом этапе. Их прием продлится до 14 августа», – отметила Забралова.

После начнется отбор с участием экспертов. По результатам будут выбраны организации, которые получат сертификат проекта «Наука в Подмосковье» – знак качества лучших коллективов или школьных кружков.

«Наука в Подмосковье» – новый проект для Московской области, направленный на повышение качества дополнительного образования в регионе, развитие объединений технической и естественнонаучной направленностей, а также выявление и раскрытие талантов учащихся в сфере науки и технологий.