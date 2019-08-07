РИАМО - 7 авг. «Левада-центр» провел опрос москвичей о выборах в Мосгордуму и протестных акциях, жители столицы демонстрируют высокую информированность о проходящей кампании по выборам депутатов, сообщается на сайте Фонда развития гражданского общества.

«Опрос проведен 26-31 июля 2019 года. Метод опроса – личное стандартизированное телефонное интервью по репрезентативной выборке мобильных и городских телефонных номеров. В опросе принимали участие жители Москвы, имеющие постоянную регистрацию (прописку). Количество опрошенных составило 1,5 тысячи человек. Погрешность выборки не превышает 2,5%», — говорится в сообщении.

67% опрошенных заявили, что удовлетворены или скорее удовлетворены текущей ситуацией в Москве. 19% отмечают изменения к лучшему за прошедший год. К деятельности мэра столицы Сергея Собянина позитивно относятся 49% опрошенных, 33% — нейтрально.

Москвичи демонстрируют высокую информированность о проходящей кампании по выборам депутатов. 83% знают о голосовании, 55% опрошенных намерены в нем участвовать.

Об акциях протеста незарегистрированных кандидатов знают большинство опрошенных. 29% внимательно за ними следят, 48% «что-то о них слышали», 23% слышали впервые.

30% опрошенных заявили, что относятся к акциям нейтрально, 27% — отрицательно. 26% сообщили, что поддерживают акции, но сами в них не участвовали, 9% относятся положительно и допускают участие, наконец, 2% опрошенных сами участвовали в акциях. Еще 5% затруднились с ответом.

«Отвечая на вопрос, определились ли москвичи с выбором кандидата, 15% респондентов дали утвердительный ответ, у 21% есть предпочтения среди кандидатов, и 62% пока не определились со своими предпочтениями», — отмечается в исследовании.

80% опрошенных за последнее время не меняли своего решения, за кого голосовать.

Среди мотивов выбора кандидата чаще всего отмечали варианты «опыт и программа кандидата» (10%), «положение дел в стране» (10%), «реклама, информация о выборах» (9%).

Опрос проведен по заказу Фонда развития гражданского общества.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.