РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Огнеборцы выезжали в микрорайон Климовск Подольска, но возгорание в одной из квартир на улице Заводская ликвидировали до их прибытия, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 7 августа в 2:37 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 11/2. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», – говорится в сообщении.

На тушение пожара выезжали три единицы техники и 11 человек.