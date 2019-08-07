РИАМО - 7 авг. Два человека погибли и два пострадали при пожаре в бытовке в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 23:02 6 августа от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Сергиево-Посадского МПСГ поступило сообщение о пожаре в бытовке . На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение деревянной бытовки размером 5 на 2 метра по всей площади. В результате пожара пострадало четыре человека, из них двое погибли (взрослые)», - говорится в сообщении.

В 23:20 - локализация пожара на площади 10 квадратных метров. В 23:25 - ликвидация открытого горения. В 23:35 пожар полностью потушили.