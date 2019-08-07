РИАМО – 7 авг. В первой половине 2019 года в России не состоялось более четверти тендеров на госзакупки лекарственных препаратов, всего около 60,8 тысячи, пишет в среду газета «Коммерсант».

«По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тысячи до 60,8 тысячи. Это более четверти всех тендеров, состоявшимися в первой половине 2019 года признаны 163,4 тысячи», — приводит издание данные аналитической компании Headway.

Суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 миллиардов рублей до 39,7 миллиарда рублей. Большинство тендеров, 55,6 тысячи, не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тысячи отменили из-за отказа от размещения заказа, 2,1 тысячи не состоялись из-за недопуска всех участников.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что в России теперь используют новую методику формирования максимальной цены контракта при госзакупках лекарств. С января 2019 года заказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта. Если аукцион не состоится, его объявляют заново, цену немного повышают. Из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта компании не хотят участвовать в аукционах. Кроме того, заказчики указывают очень маленький объем поставки.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков пояснил, что новая методика была принята для выравнивания цен на госзакупках в разных регионах, где стоимость одних и тех же препаратов могла различаться в разы.

Чаще всего среди федеральных тендеров срывались аукционы на поставку ламивудина, одного из основных препаратов для лечения ВИЧ, следует из данных Headway. Например, из пяти аукционов, объявленных в феврале, состоялось только два.

Компании «Канонфаре» и «Нанолек», производящие это лекарство, пояснили организации «Пациентский контроль», что не стали участвовать в аукционе из-за низкой цены контракта. В июле активисты «Пациентского контроля» попросили премьер-министра Дмитрия Медведева обеспечить срочное проведение аукционов, сняв ограничения для участников.

Глава отдела мониторинга организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов со ссылкой на представителей компаний пояснил, что несостоявшиеся аукционы предполагали закупку слишком большого объема ламивудина — 73,3 миллиона таблеток. У компаний не было такого количества.

Он добавил, что из-за сложившейся ситуации ряду регионов все-таки придется выделить собственные средства для самостоятельной закупки ламивудина, чтобы обеспечить беспрерывное лечение пациентов.