РИАМО - 7 авг. В квартире на Наро-Фоминской улице в Москве произошло возгорание, в результате происшествия спасены шесть человек и один погиб, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 22:59 поступило сообщение о задымлении в здании по адресу: улица Наро-Фоминская, дом 10. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение квартиры на четвертом этаже. Принятыми мерами в 23:26 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

В ходе тушения пожара были спасены шесть человек, трое из них дети. В результате пожара погиб человек.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.